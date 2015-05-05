Сверстать 1 страницу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки253 просмотра

Необходимо сверстать 1 страницу.

Требования:

1) Верстка должна быть "резиновой", даже не резиновой, а как говорят "отзывчивая" верстка.

2) Корректно отображаться на различных экранах и мобильных устройствах.

3) Не должно появляться прокрутки(ни горизонтальной, ни вертикальной)

Пишите сроки и стоимость.

10 лет назад
xCodeMan
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

brHuman
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделано все с учетом требований. Учтены все последующие пожелания. Работа сделана очень быстро. Рекомендую.
Приятно было иметь дело! Надеюсь еще поработаем!

Заявки фрилансеров

brHuman
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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