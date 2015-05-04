Доработать сайты, разработанные под CMS WordPress, MODX:

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  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки129 просмотров

Что нужно делать

Доработать сайты, разработанные под CMS WordPress, MODX:

Верстка готовых PSD - макетов.

Редактирование верстки страниц сайтов на CMS.

Программирование и перенос страниц на CMS.

Пожелания к соискателю

Опыт работы с PHP/MySQL; JavaScript: jQuery, AJAX.

Знание HTML‚ CSS.

Умение верстать как блочно, так и таблицами.

Умение интегрировать верстку в CMS WordPress, MODX.

Кроссбраузерность и валидность кода.

Опыт настройки сайтов на CMS WordPress, MODX.

Чтобы записаться на собеседование, заполните форму по этой ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1K40PBg_xe31CeqcOqUQWSj7Acnuo_TQLbc3vl0K95XU/viewform

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryMODXMySQLPHPWordPress
10 лет назад
newlevelservice
Ольга 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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