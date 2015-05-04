В наличии сайт без оптимизации под мобильный, и GWT об этом информирует: http://take.ms/N6y8V http://college-writers.com/ Задача: сделать чтобы гугл принял сайт как оптимизированный под мобильный. Для этого нужно ...
Доработать сайты, разработанные под CMS WordPress, MODX:
Что нужно делать
Доработать сайты, разработанные под CMS WordPress, MODX:
Верстка готовых PSD - макетов.
Редактирование верстки страниц сайтов на CMS.
Программирование и перенос страниц на CMS.
Пожелания к соискателю
Опыт работы с PHP/MySQL; JavaScript: jQuery, AJAX.
Знание HTML‚ CSS.
Умение верстать как блочно, так и таблицами.
Умение интегрировать верстку в CMS WordPress, MODX.
Кроссбраузерность и валидность кода.
Опыт настройки сайтов на CMS WordPress, MODX.
Чтобы записаться на собеседование, заполните форму по этой ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1K40PBg_xe31CeqcOqUQWSj7Acnuo_TQLbc3vl0K95XU/viewform
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