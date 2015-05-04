Верстка одностраничника

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки240 просмотров

Сверстать одностраничник. Исходник в личку.

Сайт корпоративный, о компании GSG. САЙТ КОРПОРАТИВНЫЙ, О КОМПАНИИ

Состоит из таких блоков:

1. Лого и краткое описание;

2. Структура компании;

3. Компания в цифрах;

4. Цель и миссия;

5. Контакты компании

Бюджет - 1200 гривен.

Кого заинтересует, пишите в личные сообщения.

10 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Выбранный исполнитель

nooble
Артем 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-6)
10 лет назад
$50
2 дня
Отправил Артему предоплату, после чего была выполнена только часть работы, когда попросил доделать остальное, то просто попал в игнор. Артем перестал отвечать, потом начал кормить завтраками, в итоге так и не выпросил доделать работы...
Спасибо за сотрудничество! Оплата в срок, все четко и приятно! Работаем дальше.

Заявки фрилансеров

nooble
Артем 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-6)
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать 3 страницы не сложные

    $30

    Картинки во вложении. Работы на 1-2 дня. Бюджет ограничен 1500р. за все. IE 8+. Верстка с psd. Один момент - оплата будет только через неделю скорее всего, когда я поставлю верстку ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Модернизация сайта

    Необходимо сделать модернизацию существующего сайта, который будет генерировать заявки в продажи с конверсей из посетителя в заявку 3-8%. Добавить всплывающее окна Добавить контент на страницы Добавить страницы Изменить фон ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Html5 верстка

    Требуется оптимизировать код по советам google https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&amp;url=king-servers.com&amp;utm_campaign=partners_google&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=partners_all&amp;tab=mobile https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru&amp;url=king-servers.com&amp;utm_campaign=partners_google&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=partners_all Для десктопной и мобильной версии

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать посадочную страницу

    $35

    Нужно сверстать посадочную страницу с формой и галереями. Фиксированная по ширине. Требования IE8+ Срок - 1 день. Возможно также потребуется подключение онлайн-формы заявки и калькулятора расчета карт и времени. Бюджет предварительный ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать вёрстку сайта.

    Я приветствую Вас, уважаемые коллеги! Ищу исполнителя, который возьмётся доверстать, а если точнее подогнать уже свёрстанный дизайн под CMS Word Press. Верстка с точки зрения HTML полностью законченна. Более ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа с DLE (DataLife Engine)

    Добрый день!!! Необходимо выполнить следующее: 1. Я установил HTML5 и Flash Плеер Uppod на DLE, по одному видео работает нормально (через доп поле uppod=). Не могу понять как вставить плейлист что ...

    DLEHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка.

    Нужна адаптивная верстка по готовому PSD макету. Примерный вариант прикрепил. В основном сайт будет наполнен статьями.

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта.

    Необходимо внести правки на нескольких страницах сайта. Работа простая, не требует углубленных знаний. На 6 одинаковых по структуре страницах: 1) Вставить логотип на страницы чтобы гармонично вписывался в ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо сверстать странички по PSD

    Необходимо сверстать странички по PSD Вы не поверите. Но по поводу верстки я создавал проект раз 5. И 5 раз меня подставляли со сроками. Мне нужно главное, самое главное. Чтобы вы посмотрели ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад