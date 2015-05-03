Необходимо сверстать странички по PSD Вы не поверите. Но по поводу верстки я создавал проект раз 5. И 5 раз меня подставляли со сроками. Мне нужно главное, самое главное. Чтобы вы посмотрели ...
Адаптивная верстка.
Нужна адаптивная верстка по готовому PSD макету. Примерный вариант прикрепил. В основном сайт будет наполнен статьями.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно доверстать прайс на страничку (часть уже заверстана) Сам прайс есть в екселе и пдф Более подробно во вложении Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Сбер В заявке ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доверстать проект комп, таблетку и мобильную версию. Всего около 10 страниц плюс доработки на других. По обстоятельствам переезда верстальщик хочет передать доработать проект вам.Закрыт10 лет назад
Приветствую всех! Нужно реализовать что-то вроде интернет-витрины, каталога кедов Converse. Изначально предлагаю взять WordPress и с ним поиграться, но не обязательно. Главное выполнить задачу поставленную мной. Прикрепляю макеты. ...Завершен10 лет назад
http://belimp.com - вот на этом сайте ( на Джумле) шапка в приложенииЗавершен10 лет назад
Нужно поправить верстку на сайте http://estesvet.ru/ Кривая верстка на страницах: 1. Результат поиска 2. ТегиHTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеется модуль на OpenCart 2.x, модуль работает лишь на 1 домене, на других отказывается, нужно сделать так, что бы модуль работал на всех доменах без каких либо проблем. --------------------- Пишем только в ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт доставки еды, необходимо сверстать 2 страницы в html на Bootstrap (+ зацепить слайдеры) 1 страница - главная 2 страница - категория Пишите сроки и цены.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
нужна верстка 7-ми страниц. Страницы тут: http://joxi.ru/K823QdYHjl3PrO после верстки этих страниц, будет еще 3-5 стр. для этого сайта. п.с. Дизайнеру(мне) нужен ответственный и квалифицированный(!) верстальщик для постоянного сотрудничества с приемлемыми ценами.Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Вам предстоит качественно (html 5 + css3 + jQuery + валидность) сверстать макеты и интегрировать их с движком 1С-Битрикс. Под "интеграцией" понимается внедрение сверстанных шаблонов в шаблоны битрикса, полная настройка всех ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад