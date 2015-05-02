Здравствуйте! Имеется модуль на OpenCart 2.x, модуль работает лишь на 1 домене, на других отказывается, нужно сделать так, что бы модуль работал на всех доменах без каких либо проблем.

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Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы (да, я вкурсе, что стоимость может измениться при ознакомление с подробным ТЗ).

Оплата оперативно + отличный ОТЗЫВ!