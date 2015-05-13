Верстка 7 страниц

нужна верстка 7-ми страниц. Страницы тут: http://joxi.ru/K823QdYHjl3PrO

после верстки этих страниц, будет еще 3-5 стр. для этого сайта.

п.с. Дизайнеру(мне) нужен ответственный и квалифицированный(!) верстальщик для постоянного сотрудничества с приемлемыми ценами.