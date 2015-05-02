имеется шаблон Джумла 3. название - SJ G2Shop После установки на наш хостинг сайт отображается не корректно. Необходимо откорректировать, чтобы сайт работал как в демо версии.
Сверстать и натянуть несложный шаблон на Question2Answer
День добрый. Нужно сделать и натянуть несложную верстку на bootstrap 3 для игрового сайта на движок Question2Answer. По сути простой дизайн с бэкграундом. Интересуют цены и сроки. В личку более подробно смогу ответить на Ваши вопросы, чтобы вы более конкретно смогли определиться по цене.
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