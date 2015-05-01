Html5-верстка сайта

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  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки359 просмотров

Нужно сверстать сайт html5 см. изображения.

Лучше на Kompass (желательно), бутстрап или что угодно, но в любом случае должно быть на фреймворке.

Должно быть четко.

Нужно сделать верстку и для мобильных устройств.

BootstrapHTML
10 лет назад
archibasov81
Сергей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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