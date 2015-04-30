Нарезать и сверстать лендинг

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок248 просмотров

Имеется макет лендинга в формате фотошоп. Необходимо его нарезать и сверстать в программе типа веб билдер, чтобы потом я могла сама его как-то открывать и редактировать при необходимости. Сайт предельно простой, без всяких каруселей и т.д. Подробнее распишу в ТЗ выбранному кандидату.

10 лет назад
Mary15
Мария 
42 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

dinamo67
57 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад

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