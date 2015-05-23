Галерея с голосованием (Joomla 2.5)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки173 просмотра

Требуется сделать фотогалерею с голосованием по предоставленному макету (+есть HTML-шаблон). Детали в приложении.

HTMLJoomla
10 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

chernushov88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$60
2 дня
Хорошо поработали. Сергей даже сделал больше, чем ожидалось. Сотрудничеством весьма доволен, обращусь еще.
Спасибо Павлу за предоставленную работу. Работа была не легкая но интересная. Хороший заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

chernushov88
36 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать дополнения по готовой верстки

    Вот макеты: Расписываю на какой страницы что изменилось: 1) http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html add_product_001 В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать, 2) ...

    Git
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку

    Нужно сейчас поправить верстку 1. в десктопной версии при уменьшении разрешения книги уползают вникуда - http://c2n.me/3h07fG1.jpg 2. по мобильной версии - сделать вот так - https://pp.vk.me/c621622/v621622540/20126/dw5eWRnY5bk.jpg , т.е. нижнюю зелёную кнопку убрать, вместо ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Легкий редизайн главной (верстка)

    Сайт betsovet.com написан с использованием Yii. После изменения информации верстка главной страницы выглядит не очень. Задачи: 1. Добавить блок для сообщений посередине (там будет информация о партнерской акции ...

    Yii
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка визитки

    $75

    Нужно сверстать визитку, оцените по ЖПГ - http://www.mediasimple.ru/files/rel.zip . Оставляйте скайп. Нужно доделать до воскресенья, примерный бюджет 4000 рублей.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка почтовой рассылки

    Нужна кроссбраузерная и кроссмейлерная верстка почтовой рассылки. Шапку верстаем, http://joxi.ru/vAWyNzztQKdxmW , остальное просто вставляем картинкой.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Новый дизайн нужно натянуть на сайт

    $130

    Нужно переделать шаблон дизайна, взяв за основу сайт www.myvester.ru. Дизайн уже есть нужно натянуть его на CMS Insales изменяя предыдущий сайт, соблюдая функционал, валидацию html Т.е переделать часть кода старого сайта на новый

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать форму на сайт

    Необходимо сверстать форму на сайт, она располагается в контентной части сайта. весь сайт есть, его верстку предоставлю исполнителю. Ничего особенного просто верстка форма работать не должна просто поля. Нужно сделать срочно, предложения типа 2-3 дня ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад