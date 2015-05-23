Галерея с голосованием (Joomla 2.5)

Необходимо сверстать форму на сайт, она располагается в контентной части сайта. весь сайт есть, его верстку предоставлю исполнителю. Ничего особенного просто верстка форма работать не должна просто поля. Нужно сделать срочно, предложения типа 2-3 дня ...