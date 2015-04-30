Сделать дополнения по готовой верстки

Вот макеты:

Расписываю на какой страницы что изменилось:

1)

http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html

add_product_001

В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать,

2)

http://brasl.websecret.by/markup/customization.html

customization_photo

Внизу есть ссылки на попапы. В них добавились заголовок для каждого шага и изменилась внешний вид загруженных фотографий на втором шанс

3)

popup_message_001 верстать не нужно

4)

popups_product_page_001

http://brasl.websecret.by/markup/product-page.html

Вот эти попапы все должны быть на этой страницы. Элементов в верстке хватает, нужно чисто собрать их

5)

product_page_001

http://brasl.websecret.by/markup/product-page.html

Справа изменился блок с информацией о доставке и сроке изготволения

6)

http://brasl.websecret.by/markup/page-shop.html

shop_page_001

У товаров изменилась часть, где написана их название, от кого и цена

Требования:

БЭМ. В предложении сразу киньте одну ссылку на ваш опыт

Спрайты. Если нужно будет добавить иконки. то запихнуть их в уже существующий спрайт, psd есть

Желателен опыт работы с git

Сделать нужно в течение часов двух

Свои предложения пишите только в проект.

От вас сразу цена, время на работу и ссылку на пример верстки по БЭМу