Нужно сверстать визитку, оцените по ЖПГ - http://www.mediasimple.ru/files/rel.zip . Оставляйте скайп. Нужно доделать до воскресенья, примерный бюджет 4000 рублей.
Сделать дополнения по готовой верстки
Вот макеты:
Расписываю на какой страницы что изменилось:
1)
http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html
add_product_001
В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать,
2)
http://brasl.websecret.by/markup/customization.html
customization_photo
Внизу есть ссылки на попапы. В них добавились заголовок для каждого шага и изменилась внешний вид загруженных фотографий на втором шанс
3)
popup_message_001 верстать не нужно
4)
popups_product_page_001
http://brasl.websecret.by/markup/product-page.html
Вот эти попапы все должны быть на этой страницы. Элементов в верстке хватает, нужно чисто собрать их
5)
product_page_001
http://brasl.websecret.by/markup/product-page.html
Справа изменился блок с информацией о доставке и сроке изготволения
6)
http://brasl.websecret.by/markup/page-shop.html
shop_page_001
У товаров изменилась часть, где написана их название, от кого и цена
Требования:
БЭМ. В предложении сразу киньте одну ссылку на ваш опыт
Спрайты. Если нужно будет добавить иконки. то запихнуть их в уже существующий спрайт, psd есть
Желателен опыт работы с git
Сделать нужно в течение часов двух
Свои предложения пишите только в проект.
От вас сразу цена, время на работу и ссылку на пример верстки по БЭМу
Заявки фрилансеров
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