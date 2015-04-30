Сделать дополнения по готовой верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка244 просмотра

Вот макеты:

Расписываю на какой страницы что изменилось:

1)

http://brasl.websecret.by/markup/edit-shop-add-product.html

add_product_001

В форме доавбления товара появились табы и контент внутри этих табов сделать,

2)

http://brasl.websecret.by/markup/customization.html

customization_photo

Внизу есть ссылки на попапы. В них добавились заголовок для каждого шага и изменилась внешний вид загруженных фотографий на втором шанс

3)

popup_message_001 верстать не нужно

4)

popups_product_page_001

http://brasl.websecret.by/markup/product-page.html

Вот эти попапы все должны быть на этой страницы. Элементов в верстке хватает, нужно чисто собрать их

5)

product_page_001

http://brasl.websecret.by/markup/product-page.html

Справа изменился блок с информацией о доставке и сроке изготволения

6)

http://brasl.websecret.by/markup/page-shop.html

shop_page_001

У товаров изменилась часть, где написана их название, от кого и цена

Требования:

БЭМ. В предложении сразу киньте одну ссылку на ваш опыт

Спрайты. Если нужно будет добавить иконки. то запихнуть их в уже существующий спрайт, psd есть

Желателен опыт работы с git

Сделать нужно в течение часов двух

Свои предложения пишите только в проект.

От вас сразу цена, время на работу и ссылку на пример верстки по БЭМу

Git
10 лет назад
maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка визитки

    $75

    Нужно сверстать визитку, оцените по ЖПГ - http://www.mediasimple.ru/files/rel.zip . Оставляйте скайп. Нужно доделать до воскресенья, примерный бюджет 4000 рублей.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка почтовой рассылки

    Нужна кроссбраузерная и кроссмейлерная верстка почтовой рассылки. Шапку верстаем, http://joxi.ru/vAWyNzztQKdxmW , остальное просто вставляем картинкой.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Новый дизайн нужно натянуть на сайт

    $130

    Нужно переделать шаблон дизайна, взяв за основу сайт www.myvester.ru. Дизайн уже есть нужно натянуть его на CMS Insales изменяя предыдущий сайт, соблюдая функционал, валидацию html Т.е переделать часть кода старого сайта на новый

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать форму на сайт

    Необходимо сверстать форму на сайт, она располагается в контентной части сайта. весь сайт есть, его верстку предоставлю исполнителю. Ничего особенного просто верстка форма работать не должна просто поля. Нужно сделать срочно, предложения типа 2-3 дня ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Видео фон на HTML5 (верстка)

    Есть идея использовать такие видео фоны в слайдах https://ru.4game.com/assassins-creed-unity/ . Если не ошибаюсь это сделать посредством плеера HTML5, но точно не флешь. Интересует стоимость (размеры и идея фона такая же). Предпочтение тем ...

    HTMLUnity
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад