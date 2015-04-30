Сверстать форму на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок233 просмотра

Необходимо сверстать форму на сайт, она располагается в контентной части сайта. весь сайт есть, его верстку предоставлю исполнителю. Ничего особенного просто верстка форма работать не должна просто поля. Нужно сделать срочно, предложения типа 2-3 дня рассматриваться не будут. Вроде все макет формы предоставлю по запросу. спасибо за внимание. С вас цена и срок

10 лет назад
Semenova_Anna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Radja_
Радик 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Работой осталась довольна. Все делается в срок, на связи постоянно. Рекомендую
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Radja_
Радик 
32 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад