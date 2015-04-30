Radja_

Радик Radja_

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка сайтов

HTML верстка сайта: 

=> HTML5 + CSS3 

=> Фиксированная 

=> Резиновая 

=> Адаптивная(Responsive) 

=> twitter Bootstrap 

=> jQuery, jQuery UI 

=> CSS3 анимация

=> Понятный код, логичный, качественный с комментариями (использование методологий) 

=> Кроссбраузерность: IE9+, Chrome, Firefox, Opera, Safari 

=> Валидно (W3C) 

=> SEO-friendly 

=> Максимальная оптимизация 

=> Верстка под мобильные устройства(iOS, Android, Windows, т.д.) 

=> Четкое соблюдение сроков. 

=> Ручная верстка или с использованием препроцессоров 

=> Использование SVG графики

Отзывы заказчиков

Semenova_Anna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сверстать форму на сайт
Работой осталась довольна. Все делается в срок, на связи постоянно. Рекомендую
Хороший заказчик, рекомендую!
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