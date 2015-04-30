Верстка сайтов
HTML верстка сайта:
=> HTML5 + CSS3
=> Фиксированная
=> Резиновая
=> Адаптивная(Responsive)
=> twitter Bootstrap
=> jQuery, jQuery UI
=> CSS3 анимация
=> Понятный код, логичный, качественный с комментариями (использование методологий)
=> Кроссбраузерность: IE9+, Chrome, Firefox, Opera, Safari
=> Валидно (W3C)
=> SEO-friendly
=> Максимальная оптимизация
=> Верстка под мобильные устройства(iOS, Android, Windows, т.д.)
=> Четкое соблюдение сроков.
=> Ручная верстка или с использованием препроцессоров
=> Использование SVG графики
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Работой осталась довольна. Все делается в срок, на связи постоянно. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, рекомендую!