Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
Ответственный хороший исполнитель. Все выполнено в сроки и без изменений стоимости работ.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко ставит ТЗ и своевременно оплачивает! Рекомендую!
$40
10 баллов
8 лет назад
Все отлично, работаем теперь на постоянной основе
Ответный отзыв
Отличный заказчик рекомендую!
$170
10 баллов
8 лет назад
отличный исполнитель!
Ответный отзыв
отличный заказчик рекомендую!
$20
10 баллов
8 лет назад
Все сделано замечательно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все понравилось, сотрудничеством довольна, рекомендую!
$20
10 баллов
8 лет назад
Задача была решена быстра и качественно. Даже другую задачу отдала в работу. Все супер. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкие требования, конструктивный диалог, мгновенная оплата! Всем рекомендую!