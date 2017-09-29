Semenova_Anna

Анна Semenova_Anna

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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Отзывы заказчиков

oriflame-katalog
Ирина 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Битрикс, на сайте внедрить галочку согласия о персональных данных
Ответственный хороший исполнитель. Все выполнено в сроки и без изменений стоимости работ.
Отличный заказчик, четко ставит ТЗ и своевременно оплачивает! Рекомендую!
Ответный отзыв
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Настроить корректную генерацию Yml в Bitrix
Все отлично, работаем теперь на постоянной основе
Отличный заказчик рекомендую!
Ответный отзыв
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$170
10 баллов
8 лет назад
Верстка и установка на битрикс главной страницы
отличный исполнитель!
отличный заказчик рекомендую!
Ответный отзыв
elemir
Елена 
57 лет
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Небольшая правка сайта на Битрикс
Все сделано замечательно. Рекомендую.
Все понравилось, сотрудничеством довольна, рекомендую!
Ответный отзыв
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вывод инфоблока на странице - bitrix
Задача была решена быстра и качественно. Даже другую задачу отдала в работу. Все супер. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкие требования, конструктивный диалог, мгновенная оплата! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
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