Макеты во вложении. Нужна работа во всех популярных браузерах, на планшетах и мобильных. Без привязки к CMS. Очень желательно чтобы select`ы, input`ы, button`ы и тд были максимально похожими на нарисованные ...
Сверстать формы подписок
Добрый день, необходимо сверстать две формы подписок (mailchimp).
И добавить их в шаблон WordPress.
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