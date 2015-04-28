Сверстать формы подписок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки153 просмотра

Добрый день, необходимо сверстать две формы подписок (mailchimp).

И добавить их в шаблон WordPress.

WordPress
10 лет назад
SeRbIu
32 года
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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