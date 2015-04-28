Сделать таблицу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки169 просмотров

Сделать таблицу на фрайворке или PHP

Подробное ТЗ по запросу. Сделать нужно сейчас.

Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас.

PHP
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка Интернет-магазина (OpenCart)

    $175

    Добрый день. Нужна разработка интернет-магазина на CMS OpenCart. Макеты дизайна предоставляем. Нужна верстка, подключение к CMS, полная работоспособность интернет-магазина и тестовое наполнение сайта. ТЗ проекта в приложенном ...

    Opencart
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Для сайта нужно сделать Landing Page

    $50

    Добрый день, На сайте есть страница с инфопродуктом с закрытым доступом по подписке. Описание инфопродукта можно посмотреть здесь: http://rebenokigraet.ru/skazka-zhirafik/ Необходимо сделать Landing Page. Картинки и описания ...

    HTMLPHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Немного изменить дизайн сайта и вставить рекламные блоки Adsense

    Есть магазин с небольшим трафом. Нужно внести правки в дизайн, а именно: 1. в каталоге убрать цены; 2. в карточке товара удалить 2 блока (контакты + цена, кнопка купить...); 3. разместить рекламные блоки; 4. провести ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга под wordpress

    Есть нарисованный шаблон лендинга, нужно его сверстать под wordpress. Функционал сайта должен быть как на примере ниже. То есть плавный скролинг и т.д. http://www.templatemonster.com/demo/53485.html Пишите сразу в комментариях ваши ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Косяк с мета тегом

    Есть сайт. http://goo.gl/GNwvvn Внизу есть кнопки расшарить, и все вроде бы хорошо расшаривает на всех страницах но на главной он хочет говорить о 23 февраля. Meta тег прописан, на самой ...

    WordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Psd в хтмл вёрстку

    Нужно сверстать все страницы что в псд, они там скрыты. Нужно быстро. Просто в хтмл формат исходник https://www.dropbox.com/s/i3uupn2e1v27xnl/web.psd?dl=0

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка

    нужно сделать верстку https://yadi.sk/d/3qkL05UJgJSY4 желательно начать сейчас и сделать быстро т.к работа простая всплывающее окно нужно

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка проекта

    Добрый день, ищу верстальщика на проект. Если работа будет выполнена качественно, то возможно долгосрочное сотрудничество. Главная страница проекта прикрепляется. Просьба поставить примерную стоимость и сроки вёрстки данной страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад