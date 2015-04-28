Добрый день, ищу верстальщика на проект. Если работа будет выполнена качественно, то возможно долгосрочное сотрудничество. Главная страница проекта прикрепляется. Просьба поставить примерную стоимость и сроки вёрстки данной страницы.
Верстка
нужно сделать верстку https://yadi.sk/d/3qkL05UJgJSY4
желательно начать сейчас и сделать быстро т.к работа простая
всплывающее окно нужно
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