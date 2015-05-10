Переверстать меню, джумла 3

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок185 просмотров

Нужно переверстать верхнее меню, сайт на джумле 3. Меню сделан отдельными кнопками, нужно сделать сплошным и сменить цвет, пример того как нужно sk-plotnik.ru

Joomla
10 лет назад
gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

divster777
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Рекомендую Виктора как ответственного и очень грамотного исполнителя!
Сотрудничеством доволен. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

divster777
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад

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