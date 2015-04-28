Сделать адаптивный дизайн для интернет-аптеки weu.com.ua и блога на этом сайте - weu.com.ua/blog, который работает на wordpress. Сайт и блог должен пройти проверку https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru Кто не укажет цену в заявке, ...
Верстку лендинга скорректировать
Исправить (адаптировать) отображение лендинга на мобильных и планшетах
Пишите: срок, стоимость, результат
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