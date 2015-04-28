Верстку лендинга скорректировать

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок220 просмотров

Исправить (адаптировать) отображение лендинга на мобильных и планшетах

http://lead-river.ru/

Пишите: срок, стоимость, результат

10 лет назад
Pavel13309
Павел 
54 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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