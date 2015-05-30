Необходимо на главной странице test.buildcorps.ru посредством модуля HTML блок (в нем задается код и стили) вывести 4 графических блока (картинка + текст) пример во вложении. На одной строке должны располагаться два блока равной ширины и ...
Адаптивная верстка блога
Требуется адаптивная верстка для блога
Прошу сразу указывать стоимость и сроки
https://yadi.sk/i/YOapYAPigHQW5
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