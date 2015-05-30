Адаптивная верстка блога

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки191 просмотр

Требуется адаптивная верстка для блога

Прошу сразу указывать стоимость и сроки

https://yadi.sk/i/YOapYAPigHQW5

https://yadi.sk/i/IFXFV6ZegHQbW

10 лет назад
Katerina-im
Екатерина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$75
3 дня
Квалификация Виталия на самом высоком уровне. Сделал верстку раньше оговоренного срока, все правки вносились моментально. Рекомендую для сотрудничества!
Спасибо за хороший проект. Все прошло просто отлично.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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