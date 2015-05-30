Адаптивная верстка блога

Необходимо реализовать подобный сайт _pogorodu.com только с несколькими "НО" В ЛК необходимо прикрутить биллинг+партнерку. Работа в паре с дизайнером От вас нужно подобрать CMS для реализации проекта+ прикрутить к нему билинговую систему ...