Переверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок269 просмотров

Сделать новую адаптивную, кроссбраузерную верстку (html5, css3) главной страницы сайта http://schastie.by/

HTML
10 лет назад
Anatoli
71 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров