Найти HTML-шаблон и отредактировать под ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок154 просмотра

ТЗ для сайта:

Необходимо найти уже готовый HTML-шаблон без привязки к какому-либо движку и немного уникализировать.

В результате должно получиться 3 страницы:

1) Главная - с баннером и тремя блоками (Строительство, фильтры, металл).

2) Каталог с ссылками (пример http://www.heavy-metal.ru )

3) Карточка услуги (слева меню, справа баннеры)

Структура сайта в приложении (ТЗ в виде картинки).

Дизайн минимализм (без всяких фонов типа дом в разрезе или кнопки в виде строительных инструментов)

HTML
10 лет назад
cdfyz
Иван 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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