Есть 5 PSD макета контентной части дизайна сайта, их нужно отверстать под дизайн который уже есть.
Найти HTML-шаблон и отредактировать под ТЗ
ТЗ для сайта:
Необходимо найти уже готовый HTML-шаблон без привязки к какому-либо движку и немного уникализировать.
В результате должно получиться 3 страницы:
1) Главная - с баннером и тремя блоками (Строительство, фильтры, металл).
2) Каталог с ссылками (пример http://www.heavy-metal.ru )
3) Карточка услуги (слева меню, справа баннеры)
Структура сайта в приложении (ТЗ в виде картинки).
Дизайн минимализм (без всяких фонов типа дом в разрезе или кнопки в виде строительных инструментов)
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