Здравствуйте, требуется сверстать страничку примерно на 5 экранов. Правильная работа как на ПК так и на Телефонах - шрифты, расположения блоков и т.д. не путать с мобильной версией, версия как на компе, только со ...
Исправление ошибок на сайте
Требуется работа по исправлению ошибок на сайте narmedblog.ru
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