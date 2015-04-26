Изменение шаблона Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки134 просмотра

Есть сайт http://blesque.ch/

Есть шаблон http://billyf.expertvm.com/wordpress/matrix/

Задача: в новом шаблоне меню перенести влевую колонку, чтобы оно стало вертикальным. А сверху поставить такой же блок как на основном сайте , с девочкой и самыми интересными статьями.

600р, обсуждаемо.

WordPress
10 лет назад
wteams
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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