Доработка сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок191 просмотр

Всем привет. Необходимо добавить на наш сайт страницу и оформить её как по данному образцу http://pmvf-team.com/.

10 лет назад
boombucks
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад
$189
7 дней
Спасибо за работу. Результат отличный.
Рады были с Вами работать. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

PerfectStudio68
Елена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
31 отзыв
10 лет назад

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