Требуется верстальщик лендингов (5-7 экранов), бюджет 1400руб. Тематика - услуги дизайна интерьера Кандидатам вышлю подробное тз
Доработка сайта.
Всем привет. Необходимо добавить на наш сайт страницу и оформить её как по данному образцу http://pmvf-team.com/.
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