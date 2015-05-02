Адаптивная верстка лендинга с дизайна psd, с мобильной версией

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок192 просмотра

Требуется адаптивная верстка лендинга, с мобильной версией сайта. Дизайн по ссылке, https://cloud.mail.ru/5C34273F6E2B43E1BE0A6A2A6B538412

10 лет назад
SergeyKrylov
27 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$60
3 дня
Все отлично, рекомедую!
Все хорошо. Опата вовремя. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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