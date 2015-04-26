Верстка шаблона для сайта на instantCMS 2

Необходима валидная, кроссбраузерная верстка адаптивного шаблона под bootstrap3 для сайта на instanCMS 2 - дизайн есть, тут можно посмотреть макеты https://yadi.sk/d/VNjZs6MCgDrD7 , тут небольшое ТЗ - https://yadi.sk/i/g_KPqARDgEvfp, дополнительное ТЗ по вашему запросу. Нужен хороший специалист по instantCMS 2, кто не знает эту систему управления сайтом прошу не беспокоить.

Обязательные требования:

1. Наличие хороших отзывов.

2. Наличие портфолио и работ по вёрстке.

3. Знание instanCMS 2

4. Быть на связи.

5. Не пропадать.

6. Выдержка сроков и оговоренной стоимости работ.

8. Ваши идеи и пожелания по улучшению функционала сайта приветствуются (оплата оговаривается отдельно)

9. При качественно выполненной работе - возможно долгосрочное сотрудничество.