Выполнить верстку одностраничника

$29
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок209 просмотров

Выполнить верстку одностраничника.

Обязательно: чтобы страница умещалась на экран (с прокруткой только по вертикали) во всех устройствах (обычный монитор, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон).

10 лет назад
QuickTh
49 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров