Верстка одностраничника для агенства лидогенерации. Срок 2 дня. Макет вышлю. Бюджет 1500р
Выполнить верстку одностраничника
Выполнить верстку одностраничника.
Обязательно: чтобы страница умещалась на экран (с прокруткой только по вертикали) во всех устройствах (обычный монитор, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон).
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