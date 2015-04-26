Выполнить верстку одностраничника.

Несколько одностраничников (цена указана за штуку). На один лендинг 2-3 дня. Требуется качественная адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка (собственно такая, какой она и должна быть всегда). На лендингах должны присутствовать эффекты. На первом из них- видеофон, ...