Правка верстки на wp доделка пары функций

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки119 просмотров

Есть сайт на вп. Нужно вывести в виджеты блоки из боковых колонок – так, чтобы их удобно было редактировать

Прицепить галлерею

Поправить косяк верстки (некорректно отображается на разрешениях меньше 480)

Работа срочная

Для тех, кто хорошо разбирается в вп, кроссбраузерной и адаптивной верстке

WordPress
10 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров