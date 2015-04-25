Правка верстки на wp доделка пары функций

Есть сайт на вп. Нужно вывести в виджеты блоки из боковых колонок – так, чтобы их удобно было редактировать

Прицепить галлерею

Поправить косяк верстки (некорректно отображается на разрешениях меньше 480)

Работа срочная

Для тех, кто хорошо разбирается в вп, кроссбраузерной и адаптивной верстке