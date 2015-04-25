Сверстать сайт по готовому дизайну. Адаптивный для смартфонов и планшетов. Наличие админки для корректировки текста и картинок. Форма заявки с привязкой к e-mail. Расставленные метатеги. Бюджет $25. Срок 3 дня с момента выбора исполнителя.
Доверстать сайт под мобильные
Пример реализованной верстки - http://www.templatemonster.com/demo/53720.html
Требуется сделать для сайта - http://www.bita.com.ua/
Как что позиционируется - показано на примере выше, применительно для сайта bita.com.ua - на ваше усмотрение.
Требуется опытный исполнитель.
В проект ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:
1. цену за выполнение
2. страну проживания. Если Украина - указать если возможность принять оплату на р/с (ЧП)
3. срок выполнения
Заявки фрилансеров
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