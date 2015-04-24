Переверстать сайт в адаптив

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок243 просмотра

CMS редкая, поэтому подключаем отдельный файл mobil.css и в нем держим все медиа запросы, в шаблон/php не лезем.

Обязательное условие: необходимо на время работ все файлы подключать по условию (IP/cookies)

чтобы не затрагивать посетителей сайта рабочей версткой.

Бюджет 5000 рублей.

PHP
10 лет назад
media-mobil
Дмитрий 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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