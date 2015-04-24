Переверстать сайт в адаптив

CMS редкая, поэтому подключаем отдельный файл mobil.css и в нем держим все медиа запросы, в шаблон/php не лезем.

Обязательное условие: необходимо на время работ все файлы подключать по условию (IP/cookies)

чтобы не затрагивать посетителей сайта рабочей версткой.

Бюджет 5000 рублей.