Адаптивная верстка

$99
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Адаптивная верстка для сайта paltoolga.ru

Требования:

1. Минимальное поддерживаемое разрешение экрана - 320 писксилей по ширине;

2. Корректное отображение на всех мобильных устройства;

3. Оптимизация под размеры экрана функциональных элементов;

4. Адаптация размеров графических элементов для ускорения загрузки сайта;

5. Замена элементов, не распознающихся мобильными устройствами.

10 лет назад
Oleg_Piter
Олег 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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