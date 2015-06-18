Верстка интернет-магазина и программирование opencart

$600
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок178 просмотров

Необходимо сверстать и привязать к cms( opencart ) интернет-магазин.

Макеты в прикрепленном файле.

Так же необходимы некоторые правки системы управления.

Подробнее в прикрепленном файле.

Работа без предоплаты!

Все выполняется на вашем тестовом домене, после оплата и перенос на наш домен и хостинг.

Просьба, заранее определиться со сроками!

Opencart
10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$600
19 дней
Огромная благодарность Владимиру за проделанную работу. Весьма сложный проект, с большим количеством доработок в саму cms opencart. Тем не менее, вся работа была сделана в срок с наивысшем качеством. Все правки по проекту Владимир вносил оперативно, буквально в течение нескольких часов. Также Владимир предлагал идеи для реализации функционала сайта на основе своего опыта. После сдачи проекта, Владимир помогает нам освоить добавленный функционал и с устранением багов ( пока не заметили ни одного!! ). Рекомендую Владимира, как опытного профессионала в этой сфере!
Отличный заказчик. Адекватная оценка стоимости проекта, чёткое задание и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству. Я работал без предоплат и не ошибся - всё ок.

Заявки фрилансеров

vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад

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