Требуется верстальщик для создания многостраничного лендинга. Прототип и подробное ТЗ будет предоставлено кандидату. Макет покажу позже
Верстка интернет-магазина и программирование opencart
Необходимо сверстать и привязать к cms( opencart ) интернет-магазин.
Макеты в прикрепленном файле.
Так же необходимы некоторые правки системы управления.
Подробнее в прикрепленном файле.
Работа без предоплаты!
Все выполняется на вашем тестовом домене, после оплата и перенос на наш домен и хостинг.
Просьба, заранее определиться со сроками!
Выбранный исполнитель
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