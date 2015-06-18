Верстка интернет-магазина и программирование opencart

Огромная благодарность Владимиру за проделанную работу. Весьма сложный проект, с большим количеством доработок в саму cms opencart. Тем не менее, вся работа была сделана в срок с наивысшем качеством. Все правки по проекту Владимир вносил оперативно, буквально в течение нескольких часов. Также Владимир предлагал идеи для реализации функционала сайта на основе своего опыта. После сдачи проекта, Владимир помогает нам освоить добавленный функционал и с устранением багов ( пока не заметили ни одного!! ). Рекомендую Владимира, как опытного профессионала в этой сфере!