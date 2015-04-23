Необходимо сверстать лендинг. Проект вышлю.
Переверстать сайт
Сайт сделан на wordpress, на нем установлен не очень удачный шаблон, не чего сверх естественного на сайте нет, сделать новую верстку адаптивную на все устройства. адрес сайта sofida-vrn.ru Оплата по факту
Заявки фрилансеров
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