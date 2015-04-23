Переверстать сайт

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка88 просмотров

Сайт сделан на wordpress, на нем установлен не очень удачный шаблон, не чего сверх естественного на сайте нет, сделать новую верстку адаптивную на все устройства. адрес сайта sofida-vrn.ru Оплата по факту

WordPress
10 лет назад
webvedro
Петр 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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