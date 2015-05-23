Правка почтовой формы

На сайте есть простая HTML-страница с формой регистрации. Все работает. Требуется сделать две вещи:

- чтобы зарегистрировавшемуся приходило уведомление в виде html-письма о том, что он зарегистрировался.

- чтобы после успешной регистрации появлялось всплывающее окошко "Спасибо за регистрацию! Сейчас Вы будете перенаправлены на главную страницу сайта" и следовало автоматическое перенаправление на главную.

По запросу в личку вышлю адрес страницы.