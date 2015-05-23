Правка почтовой формы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок194 просмотра

На сайте есть простая HTML-страница с формой регистрации. Все работает. Требуется сделать две вещи:

- чтобы зарегистрировавшемуся приходило уведомление в виде html-письма о том, что он зарегистрировался.

- чтобы после успешной регистрации появлялось всплывающее окошко "Спасибо за регистрацию! Сейчас Вы будете перенаправлены на главную страницу сайта" и следовало автоматическое перенаправление на главную.

По запросу в личку вышлю адрес страницы.

HTML
10 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
51 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Хорошая, качественная работа. Учтены все пожелания. Сроки соблюдены.
Всё ок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

slev_ua
Славик 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
36 отзывов
10 лет назад