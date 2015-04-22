Программирование и вёрстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок198 просмотров

Всем добрый день, очень нужно в максимально быстрые сроки сделать сайт - интернет магазин.

Дизайн страницы есть, необходимы услуги программиста и верстальщика. Обсудить заказ можно написав мне в скайп. Спасибо

10 лет назад
Mari_j
Мария 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров