Требуется верстка лэндинга.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок243 просмотра

Требуется специалист для верстки лэндинга до 5 экранов. Прототип, дизайн-проект и ТЗ предоставляется после выбора кандидата. Все требования в ТЗ.

10 лет назад
samsonstas
52 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров