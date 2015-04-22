Нужно установить практически готовую вёрстку из формата ai(adobe illustrator) На выходе порезанные png файлы, возможно будет и html 3-4 страницы практически одинаковые. В заявке пожалуйста укажите примерную стоимость.
Нужна верстка для сайта
Нужен специалист по верстке сайтов. Необходимо чтобы сайт открывался во всех браузерах, а так же на планшетах и сенсорных телефонах.
Работу нужно сделать за 3 дня.
Дизайн сайта будет подробно описан в техническом задании.
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