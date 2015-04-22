Нужна верстка для сайта

$27
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок354 просмотра

Нужен специалист по верстке сайтов. Необходимо чтобы сайт открывался во всех браузерах, а так же на планшетах и сенсорных телефонах.

Работу нужно сделать за 3 дня.

Дизайн сайта будет подробно описан в техническом задании.

10 лет назад
barganovr
Рамиль 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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