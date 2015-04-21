Сверстать и установить макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок227 просмотров

Добрый день, ищу исполнителя на адаптивную верстку и установку на сайт.

Сайт на хостинге nichost.ru. ПУ у сайта нету.

Жду предложений по цене и срокам.

Без цен и сроков отклоняю сразу.

P.s - Не можете сказать точную цену и сроки, пишите в ЛС обсудим.

10 лет назад
Jn-lab
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров