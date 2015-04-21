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Сверстать и установить макет
Добрый день, ищу исполнителя на адаптивную верстку и установку на сайт.
Сайт на хостинге nichost.ru. ПУ у сайта нету.
Жду предложений по цене и срокам.
Без цен и сроков отклоняю сразу.
P.s - Не можете сказать точную цену и сроки, пишите в ЛС обсудим.
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