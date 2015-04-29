Адаптировать шаблон под мобильные устройства

Здравствуйте. Есть плагин wptouch, мне нужно сделать такой же вид сайта (при просмотре с мобильных устройств), как при работе этого плагина, НО БЕЗ ЕГО УЧАСТИЯ. Ну и кое что изменить в отображении элементов.

Подробности напишу в личку.

С Вас срок исполнения и желаемую оплату.