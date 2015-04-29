Адаптировать шаблон под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки208 просмотров

Здравствуйте. Есть плагин wptouch, мне нужно сделать такой же вид сайта (при просмотре с мобильных устройств), как при работе этого плагина, НО БЕЗ ЕГО УЧАСТИЯ. Ну и кое что изменить в отображении элементов.

Подробности напишу в личку.

С Вас срок исполнения и желаемую оплату.

10 лет назад
fizzza
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
7 дней
Заказал Виктору адаптировать шаблон темы под мобильные устройства. Все было сделано качественно, в установленный срок и по доступной цене. Буду и в дальнейшем пользоваться его услугами. Рекомендую к сотрудничеству.
Константин отличный заказчик! Доходчиво составил ТЗ, активно обсуждал нюансы и прислушивался к советам. Оплатил все сразу же. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

optimist87
Виктор 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад