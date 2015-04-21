Добрый день коллеги, нужно переделать слайдер, щас идет 1 полоса в ней товары. Нужно сделать чтоб было 3 полосы по 5 товаров, То есть получается сетка с 15 шт. ну ...
Нужно натянуть дизайн лендинг страницы на opencart
Добрый день!
Нужно натянуть дизайн лендинг страницы (psd) на движок opencart 1.5 с возможностью редактирования текстов через админку.
Заявки фрилансеров
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