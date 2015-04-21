Нужно натянуть дизайн лендинг страницы на opencart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки174 просмотра

Добрый день!

Нужно натянуть дизайн лендинг страницы (psd) на движок opencart 1.5 с возможностью редактирования текстов через админку.

Opencart
10 лет назад
happytoys
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переделать слайдер

    Добрый день коллеги, нужно переделать слайдер, щас идет 1 полоса в ней товары. Нужно сделать чтоб было 3 полосы по 5 товаров, То есть получается сетка с 15 шт. ну ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать базовую адаптацию для мобильных устройств (HTML верстка)

    Есть сайт бюро переводов www.1translate.com. Нужно немного подшаманить его, подружив с мобильными устройствами. Ошибки: мелкий шрифт Ссылки близко друг к другу область просмотра для мобильных устройств ...

    HTML
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка Bootstrap

    Добрый день! Имеется сайт http://antaresmontaj.ru/ нужно шаблон на этом сайте переделать под Bootstrap. Пишите сроки и цену.

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта - 15 страниц

    $200

    Нужно выполнить верстку сайта, 15 основных страниц и несколько всплывающих форм. Опыт написания скриптов, кроссбраузерность. IE8+ Макеты https://yadi.sk/d/eHlyacsjfzQNx

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправить ошибки верстки на сайте WP с шаблоном Themeforest

    Есть сайт на wordpresse, тематика сайта Бухгалтерские услуги (Юридические услуги) sofida-vrn.ru Нужно исправить: 1. Критические ошибки верстки (если есть такие) 2. Все дополнительно подключаемые стили перенести в style.css 3. Немного ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Правка верстки

    Дано сайт www.guidezillah.com Задача: исправить следующие ошибки и неудобства верстки. Большинство ошибок видны в хроме. 1. в хроме при добавлении тура испортился фильтр продолжительность тура. Высота блока выбора фильтров всегда одинакова. ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад