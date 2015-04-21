Правка верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки187 просмотров

Дано сайт www.guidezillah.com

Задача: исправить следующие ошибки и неудобства верстки. Большинство ошибок видны в хроме.

1. в хроме при добавлении тура испортился фильтр продолжительность тура. Высота блока выбора фильтров всегда одинакова. Сейчас она бегает.

2. удалено

3. просмотр тура: автоматически обновлять цену в шапке в зависимости от количества выбранных и изменяемых дней. Тут делаем привязку к макс продолжительности тура.

4. Профиль: при добавлении фильтров играет верстка. Ведь раньше был единая иконка на элемент, а сейчас нет. Вот и "бегает".

5. Блок расcкажите о себе сейчас на одну строку. А должен автоматически растягиваться в зависимости от количества введенных строк.

6. Хром: Профиль: Блок мои туры. Язык под конкретным туром чуть сползает и скрывает часть строки Языки

7. Клик по туру почему-то делает ресет плавного увеличения картинки. Скрипт увеличи должен работать независимо от клика. Такая же неприятная штука и при клике в шапке на ссылки Мой профиль

8. Внешний вид саггест локации должен совпадать с ориг дизайном. Сейчас этого нет. Исправить

9. по возможности убрать весь JS из кода HTML в отдельные файлы.

10. http://www.guidezillah.com/en/payments/tour - Языки накладываются друг на друга в правом блоке

Почти все правки нужно вносить через стили. Правка через фтп или гит потребует от вас подписания NDA.

От вас ожидаю ознакомления с заданием, цену правко и сроки выполнения.

HTMLJavaScript
10 лет назад
ifsa
Юрий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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