Нужно установить WordPress и настроить в нем мультиязычность. Также требуется подобрать и настроить еще несколько плагинов: кастомные теги и дополнительные свойства (теги, источник, автор, кем работает и т.д.) Далее, есть PSD шаблон. ...
Правка верстки
Дано сайт www.guidezillah.com
Задача: исправить следующие ошибки и неудобства верстки. Большинство ошибок видны в хроме.
1. в хроме при добавлении тура испортился фильтр продолжительность тура. Высота блока выбора фильтров всегда одинакова. Сейчас она бегает.
2. удалено
3. просмотр тура: автоматически обновлять цену в шапке в зависимости от количества выбранных и изменяемых дней. Тут делаем привязку к макс продолжительности тура.
4. Профиль: при добавлении фильтров играет верстка. Ведь раньше был единая иконка на элемент, а сейчас нет. Вот и "бегает".
5. Блок расcкажите о себе сейчас на одну строку. А должен автоматически растягиваться в зависимости от количества введенных строк.
6. Хром: Профиль: Блок мои туры. Язык под конкретным туром чуть сползает и скрывает часть строки Языки
7. Клик по туру почему-то делает ресет плавного увеличения картинки. Скрипт увеличи должен работать независимо от клика. Такая же неприятная штука и при клике в шапке на ссылки Мой профиль
8. Внешний вид саггест локации должен совпадать с ориг дизайном. Сейчас этого нет. Исправить
9. по возможности убрать весь JS из кода HTML в отдельные файлы.
10. http://www.guidezillah.com/en/payments/tour - Языки накладываются друг на друга в правом блоке
Почти все правки нужно вносить через стили. Правка через фтп или гит потребует от вас подписания NDA.
От вас ожидаю ознакомления с заданием, цену правко и сроки выполнения.
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