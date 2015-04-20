есть отрисованный сайт в cora(СМ ВЛОЖЕНИЕl - по сути одна страница - сохранить шрифты и поставить его на wordpress опытным работы немного, надо сделать максимум за два дня в ...
Сверстать меню Joomla
Добрый день!
Задача добить сайт http://zoojoomla.fm-pro.ru/
Логин: admin
Пароль : admin
Нужно сверстать меню как на макете "Доска объявлений"
Желательно начать сейчас, знающему Joomla работа на час.
Пишите цену и сроки
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