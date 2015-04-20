Сверстать меню Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки123 просмотра

Добрый день!

Задача добить сайт http://zoojoomla.fm-pro.ru/

Логин: admin

Пароль : admin

Нужно сверстать меню как на макете "Доска объявлений"

Желательно начать сейчас, знающему Joomla работа на час.

Пишите цену и сроки

Joomla
10 лет назад
dimaghost92
Дмитрий 
32 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо сделать wordpress из макета coral

    есть отрисованный сайт в cora(СМ ВЛОЖЕНИЕl - по сути одна страница - сохранить шрифты и поставить его на wordpress опытным работы немного, надо сделать максимум за два дня в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    Старенький сайт(ы) на базе табличной верстки требуется переверстать в дивы. Конечно же главная задача кроссбраузерность и совместимость с мобильными приложениями. Сайт состоит из однотипных страниц, поэтому переверстывать в реальности надо 2-3 страницы. Сложность - ниже ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть шаблон на Word Press

    $70

    Есть шаблон написанный на HTML5, его нужно локализовать под Вордпресс, чтобы в дальнейшем все разделы, блог и прочие элементы можно было наполнять через эту CMS. Указал примерную цену, жду ваши сроки.

    HTMLWordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка мобильного приложения на IOS и Андроид (без заполнения)

    Приложение будет под один вид спорта. в дальнейшем возможно два. 1. Пример и как бы хотелось, чтоб выглядело приложение (спорт-бокс http://m.sportbox.ru/ ). 2. Примерно в таком же порядке. (То есть окна на разные ...

    AndroidiOS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка верстки wordpress

    Задание для сайта dailymix.info: 1. нужно уменьшить отступ между этими двумя элементами http://joxi.ru/bmooMENTwlGKmy 2. Поменять местами банера http://joxi.ru/8AnX9LPc73jYmO 3. Сделать ширину поля с текстом такую ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка сайта

    $70

    Добрый день ! Нужно сверстать небольшой сайт из четырех страниц. Макеты в psd. Детали и превьюшки выбранному исполнителю. Пишите примерные сроки и цену. В личку не ломитесь отвечать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка + WP

    Файлы в аттаче, есть исходники, конечно же. нужно сделать под ключ, учитывайте немного времени в плюс, на небольшие доработки. схема: 1) небольшая предоплата для людей с отзывами ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сделать сайт адаптивным под мобильные устройства

    $50

    Есть сайт сделаный на cms ModX - в программной части трогать ничего не надо. Надо сделать адаптивную верстку по требованям гугла (он с 21 числа вводит санкции к сайтам у которых нет мобильных версий). ...

    MODX
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад