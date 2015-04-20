Нужно поставить значки соц.сетей на сайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок175 просмотров

Сайт на самописном движке (табличная верстка), на нем нужно поставить значки соц сейте (значки имеются)

10 лет назад
sapluwka
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель, сделал все быстро без лишних вопросов, приятный в общении. Всем рекомендую
Задача выполнена, заказчик показал себя с хорошей стороны. Минусов не увидел.

Заявки фрилансеров

hi-level-koder
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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