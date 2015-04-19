Вёрстка Bootstrap

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка170 просмотров

Необходимо сверстать дизайн сайта. Макеты в PSD. К этому проекту прилагаю JPG для ознакомления и оценки.

На главной странице используется принцип лендинга. Т.е. первый экран, изображение большое - фулскрин, остальное как обычно.

Срок - до 21 апреля 15:00

Мы планируем с исполнителем длительное сотрудничество.

Bootstrap
10 лет назад
pd-s
Юрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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