Вёрстка Bootstrap

Необходимо сверстать дизайн сайта. Макеты в PSD. К этому проекту прилагаю JPG для ознакомления и оценки.

На главной странице используется принцип лендинга. Т.е. первый экран, изображение большое - фулскрин, остальное как обычно.

Срок - до 21 апреля 15:00

Мы планируем с исполнителем длительное сотрудничество.