1. Необходимо подготовить сайт к запуску - почистить верстку - разметить страницы - наполнить недостающим контентом 2. Осуществлять администрирование сайта - размещать контент - резервное копирование - вносить ...
Вёрстка Bootstrap
Необходимо сверстать дизайн сайта. Макеты в PSD. К этому проекту прилагаю JPG для ознакомления и оценки.
На главной странице используется принцип лендинга. Т.е. первый экран, изображение большое - фулскрин, остальное как обычно.
Срок - до 21 апреля 15:00
Мы планируем с исполнителем длительное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $4
На четыре кнопки повесить код CRM и обозначить какая под каким номером и поправить номер телефона , цена договорнаяЗавершен10 лет назад
Есть отрисованные макеты внутренних страниц Facebook, требуется их сверстать, повесить в Facebook и связать с API сайта.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо внести несколько правок в верстку двух сайтов (см. вложение) 1. см. screen1.png - неправильные отступы в разных браузерах 2. см. screen2.png - при наведение на меню появляется скрол ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $25
Одностраничнтк для сайта сервисной it-компании. Макет готов. Html5+css3+адаптив.Завершен10 лет назад
Всем привет. Нужно сделать адаптивную верстку для сайта https://btcbank.com.ua/ указывайте цены и сроки.HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Добрый день. Есть: готовый шаблон лендака. Он англоязычный ибо куплен на темфоресте. Шрифты тоже, соответственно, латиница. Задача: 1) найти и подобрать либо в гугл-шрифтах, либо еще где НАИБОЛЕЕ подходящий ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Требуется заверстать проект , в проекте около 20 страниц и много однотипных, вёрстку надо делать под комп, таблетку и мобильную версию.Закрыт10 лет назад
- $130
Есть готовый работающий сайт на платформе "1с-битрикс". Нужно сделать адаптивность под планшеты и телефоны. Робота срочная. Подробности при переписке. ЖдуHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад