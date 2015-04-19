Модерирование сайта на Bitrix

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки198 просмотров

1. Необходимо подготовить сайт к запуску

- почистить верстку

- разметить страницы

- наполнить недостающим контентом

2. Осуществлять администрирование сайта

- размещать контент

- резервное копирование

- вносить оперативные изменения

- верстать страницы по макету

3. Развивать сайт, осуществлять доработки, реализовывать новые инструменты

- crm

- новые инструменты

4. Продвижение сайта, SEO

10 лет назад
MironovAndrei
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров