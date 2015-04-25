Сверстать шаблон под Джумла из HTML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки169 просмотров

Есть шаблон themeforest.net/item/transfers-transport-and-car-hire-html-template/9366018

Надо переверстать его на Джумлу, и адаптировать.

- Установить Joomla 3

- Переверстать шаблон из HTML в джумловский и настроить его для работы на нашем домене

- Шаблон представлен в "Wide" версии, надо переделать ее в "boxed"

- Настроить слайд-шоу из картинок и текста

- Настроить 3 языка.

HTMLJoomla
10 лет назад
victorydesign
Лекс 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$47
3 дня
Исполнитель отлично себя зарекоммендовал, работу выполнил без лишних вопросов, все как надо и в срок. Будем работать и дальше, приятно иметь дело с мастерами своего дела.
Все было четко, работать было легко, заказчик всегда на связи. Оплата моментальная!

Заявки фрилансеров

web-start
Краснов 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад

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