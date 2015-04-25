Сверстать шаблон под Джумла из HTML

Есть шаблон themeforest.net/item/transfers-transport-and-car-hire-html-template/9366018

Надо переверстать его на Джумлу, и адаптировать.

- Установить Joomla 3

- Переверстать шаблон из HTML в джумловский и настроить его для работы на нашем домене

- Шаблон представлен в "Wide" версии, надо переделать ее в "boxed"

- Настроить слайд-шоу из картинок и текста

- Настроить 3 языка.