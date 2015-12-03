Создание и доработка сайтов
Верстаю сайты быстро, с этого начинал, использую zen-coding для ускоренного написания кода. Знаю отлично html, css, jquery, bootstrap2,3.
Работал c joomla всех версий, сделал огромное количество сайтов, каталогов и магазинов. Сейчас пишу модули и компоненты для данной CMS.
С php+mysql работаю более 3 лет, понимаю ооп, mvc, пишу запросы средней сложности для БД.
Знаю хорошо Yii framework, умею работать с git и composer-ом.
Отзывы заказчиков
$250
5 баллов
9 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$120
5 баллов
9 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
2 балла
9 лет назад
Opencart
взял предоплату, куда то пропал и не выходит на связь.
$70
10 баллов
9 лет назад
Очень довольна!!!!
Ответный отзыв
Интересная работа, четкое тз, моментальная оплата, все было хорошо, рекомендую!
$70
10 баллов
9 лет назад
Все ок. Спасибо
Ответный отзыв
Все хорошо!
HTML-верстка
9 отзывов(-1)
$5/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга