Создание и доработка сайтов

Верстаю сайты быстро, с этого начинал, использую zen-coding для ускоренного написания кода. Знаю отлично html, css, jquery, bootstrap2,3.

Работал c joomla всех версий, сделал огромное количество сайтов, каталогов и магазинов. Сейчас пишу модули и компоненты для данной CMS.

С php+mysql работаю более 3 лет, понимаю ооп, mvc, пишу запросы средней сложности для БД.

Знаю хорошо Yii framework, умею работать с git и composer-ом.