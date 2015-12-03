web-start

Краснов web-start

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание и доработка сайтов

Верстаю сайты быстро, с этого начинал, использую zen-coding для ускоренного написания кода. Знаю отлично html, css, jquery, bootstrap2,3.

Работал c joomla всех версий, сделал огромное количество сайтов, каталогов и магазинов. Сейчас пишу модули и компоненты для данной CMS.

С php+mysql работаю более 3 лет, понимаю ооп, mvc, пишу запросы средней сложности для БД. 

Знаю хорошо Yii framework, умею работать с git и composer-ом.

Отзывы заказчиков

Spencer1
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад
$250
5 баллов
9 лет назад
Адаптивная кроссбраузерная верстка
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
agornostaev
Алексей 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
5 баллов
9 лет назад
Сайт агенства недвижимости для небольшого города
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
2 балла
9 лет назад
Верстка и натяжка интернет магазина
Opencart
взял предоплату, куда то пропал и не выходит на связь.
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Правка сайта на битрикс
Очень довольна!!!!
Интересная работа, четкое тз, моментальная оплата, все было хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
hodalex
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Верстка и натяжка дизайна из PSD на H-Script v307
Все ок. Спасибо
Все хорошо!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
9 отзывов(-1)
$5/час
от $25от 1 дня
нет рейтинга