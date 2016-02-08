Адаптивная кроссбраузерная верстка

Привет! Есть э-магазин на 3х языках. Нужны цели. Товар-Корзина-Успешная оплата. С настройкой ценности цели, надо передавать цену с сайта в аналитик. Нужно видеть товары которые бросаю в корзину и не оплачивают. Нужно будет настроить ретаргетинг, что бы возвращать ...