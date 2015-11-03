Настроить цели для э-магазина и э-коммерцию подключить в Google Analyt

Привет! Есть э-магазин на 3х языках.

Нужны цели. Товар-Корзина-Успешная оплата. С настройкой ценности цели, надо передавать цену с сайта в аналитик.

Нужно видеть товары которые бросаю в корзину и не оплачивают.

Нужно будет настроить ретаргетинг, что бы возвращать людей к неоплаченной корзине.

Надо настроить э-коммерцию.

Сайт php+mysql

Сайт как понимаю на vQmod™ - Virtual File Modification System

Странная cms.

Кто магёшь? кто делал что подобное?